Berlin - Angesichts weiter steigender Energiepreise will die FDP die EEG-Umlage noch in diesem Jahr komplett abschaffen. Der "Bild" (Montagausgabe) sagte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr: "Mein Ziel ist es, dass wir die EEG-Umlage bis zum Herbst abgeschafft haben."



Nach zwei Jahren Pandemie seien die steigenden Energiepreise "für viele Menschen ein Schlag ins Gesicht", sagte Dürr. Die FDP-Fraktion werde sich sich für erste Entlastungen einsetzen. Dürr mahnte SPD und Grüne in "Bild" zu hohem Tempo bei der Abschaffung. "Die Senkung der Stromkosten ist ein wichtiger erster Schritt, den die Ampel jetzt in Angriff nehmen muss", betonte der FDP-Politiker.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de