Mehr als 2.000 Obsterzeuger in Petrolina (PE) rechnen bereits mit Verlusten von rund 60 Millionen BRL, rund 9,58 Millionen EUR, bei einem Verlust von 30.000 Tonnen Trauben und Mangos infolge von Regen, der in der Gemeinde seit dem 9. des letzten Monats gefallen ist, berichtete ABRAFRUTAS. Bildquelle: Shutterstock.com Die Bekanntgabe wurde am Freitag, dem 14. Januar, von der Vereinigung...

Den vollständigen Artikel lesen ...