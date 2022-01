FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES TRAVIS PERKINS TARGET TO 1545 (1375) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 2350 (2200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 600 (490) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1045 (970) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 760 (730) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 285 (275) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES HARGREAVES LANDSDOWN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1625 (1475) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 880 (815) PENCE - 'NEUTRAL' - DAVY RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - DEUTSCHE BANK RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 113 (105) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2250 (2300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 1240 (1205) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS HALMA TO 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 644 (851) PENCE - JEFFERIES CUTS BELLWAY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3339 (4187) PENCE - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4703 (6212) PENCE - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 494 (566) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 433 (506) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3264 (3604) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 796 (942) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 202 (229) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1345 (1513) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS AB FOODS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2250 PENCE - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 415 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PEARSON TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 620 PENCE



