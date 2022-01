Die deutschen EMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor lagen im Januar über den Erwartungen - EUR/USD schwankt weiterhin in einer relativ engen Tagesspanne. - Der Markit EMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland stieg von 57,4 im Dezember auf 60,5 und damit so stark wie seit fünf Monaten nicht mehr. Dieser Wert übertraf ...

