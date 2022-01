Geplant ist das Ende der EEG-Umlage laut Koalitionsvertrag für 2023. Die Fraktionen sehen darin jedoch eine mögliche Entlastung der Stromkunden, die schon früher willkommen wäre.3,7 Cent je Kilowattstunde beträgt die EEG-Umlage in diesem Jahr. In ihrem Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien darauf verständigt, diesen Teil des Strompreises ab 2023 komplett zu streichen. Es mehren sich jedoch die Anzeichen dafür, dass es schon in diesem Jahr zu einer Entlastung kommen könnte. Die SPD-Parteizeitung "Vorwärts" beispielsweise berichtete vom Rande der jüngsten SPD-Präsidiumssitzung, es ...

