Die Devisenstrategen der UOB Group merkten an, dass der EUR/USD in den nächsten Wochen eine mögliche Abwärtsbewegung mit Unterstützung bei 1,1285 erleben könnte. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir haben am vergangenen Freitag darauf hingewiesen, dass der EUR zwar nach unten tendieren könnte, ein nachhaltiger Rückgang unter die wichtige Unterstützung ...

