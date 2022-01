Die Ölpreise sind am Montag nach einem freundlichen Start stark unter Druck geraten und haben das tiefste Niveau seit gut einer Woche erreicht.New York / London - Die Ölpreise sind am Montag nach einem freundlichen Start stark unter Druck geraten und haben das tiefste Niveau seit gut einer Woche erreicht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,48 US-Dollar. Das waren 2,41 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,69 Dollar auf 82,45 Dollar.

