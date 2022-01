Der SMI schliesst 3,84 Prozent tiefer bei 11'881,30 Punkten. Mehr hatte er zuletzt am 23. März 2020 verloren (-5,37%), also in der Anfangsphase der Coronakrise.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag das grösste Minus seit Beginn der Coronakrise hinnehmen müssen. Zinsängste und die Furcht vor dem anschwellenden Ukrainekonflikt trieben die Händler dazu, ihre Papiere zu verkaufen. Auch an den anderen Finanzplätzen gab es am Montag nur den Weg nach unten. Der deutsche Dax und der französische Cac beendeten den Börsentag ebenfalls um mehr als 3...

