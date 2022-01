Schon seit August sehen wir den Silberpreis ISIN: XC0009653103 in einer Seitwärtsbewegung, die - wie es scheint - zwischen 21,40 und 22,00 Dollar eine Unterstützung gefunden hat. Die Volatilität ist hoch, was sich in den zurückliegenden Wochen gezeigt hat. Einem starken Kursverlust am 06. Januar folgte eine Aufwärtsbewegung bis auf 24,696 Dollar und wieder ein Kursverlust, der bis an die Unterstützung bei 23,50 Dollar heranreichte. Dennoch bewegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...