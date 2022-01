Zalando ISIN: DE000ZAL1111 hat den Widerstand bei 85,00 Euro am 19. und 22. November nicht geschafft und es begann eine neue Abwärtsbewegung, die am Montag sogar bis unter die Unterstützung bei 65,00 Euro kam. Das sieht nicht sehr gut aus für Zalando, denn jetzt droht wieder der Niedergang bis auf 60,00 Euro, wo sich in der Vergangenheit eine Unterstützung gebildet hat. Die Chartindikatoren zeigen in Richtung Süden und selbst die umgesetzten Stückzahlen ...

