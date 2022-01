FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1765 (1699) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 736 (670) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE STARTS ABRDN WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 290 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS HARGREAVES LANDSDOWN WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1590 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS SCHRODERS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3700 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 266 (351) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 217 (225) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DOMINO'S PIZZA TARGET TO 360 (260) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 855 (794) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 410 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9610 (9220) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 810 (1020) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF CUTS WPP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - RBC CUTS BOOHOO TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 150 (330) PENCE - RBC CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 260 (280) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS NATIONAL GRID TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1100 (1040) P - RBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1700 (2100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 90 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 925 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 600 (560) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1825 (1800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES THG HOLDING TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 500 PENCE - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 265 (250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 590 (500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 62 (60) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATWEST TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 290 (230) PENCE - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 580 (530) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY'



- RBC RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 750 (670) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



