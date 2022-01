Berlin - Der Anteil der positiven Corona-Tests in den Laboren ist deutlich angestiegen und nun so hoch wie nie zuvor. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche 32,6 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 24,6 Prozent.



Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen 2,4 Millionen PCR-Tests analysiert, nach 2,0 Millionen in der Woche davor. Die Auslastung der Labore liege derzeit bei 95 Prozent, teilte ALM am Dienstag mit.

