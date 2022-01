Noch hält uns der Corona-Winter in seinem schwierigen wirtschaftlichen Bann, doch in Deutschland wittern die vom ifo-Institut befragten Unternehmen bereits Frühlingsluft.ifo-Geschäftsklimaindex: Frühlingsluft mitten im Winter Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt im Januar von 94.8 auf 95.7. Noch hält uns der Corona-Winter in seinem schwierigen wirtschaftlichen Bann, doch in Deutschland wittern die vom ifo-Institut befragten Unternehmen bereits Frühlingsluft. Nach sechs Rückgängen in Folge, hellt sich die Stimmung pünktlich im ersten Monat des Jahres wieder auf.

