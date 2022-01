Der in Not geratene Erneuerbare-Projektierer war zuvor in Gesprächen mit einem Investor, die aber ohne Ergebnis beendet wurden. Neben der AG hat auch die Konzerngesellschaft GCE Kraftwerkspark I GmbH Insolvenz beantragt.Überraschend kommt die Meldung nicht: Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung hat die Green City AG beim zuständigen Amtsgericht in München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Mitte Dezember hatte der Erneuerbaren-Projektierer bereits in einer Pflichtveröffentlichung mitgeteilt, dass es im Jahr 2021 mehr als die Hälfte des Grundkapitals ...

