Nach der Talfahrt zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen am Dienstag stabilisiert. Die Erholung blieb im Vergleich zu den vorangegangenen Verlusten aber überschaubar.Paris / London - Nach der Talfahrt zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen am Dienstag stabilisiert. Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag um 1,26 Prozent auf 4105,29 Punkte zu. Auch an den grossen Länderbörsen ging es nach oben. In Paris rückte der Cac 40 um 1,08 Prozent auf 6861,11 Punkte vor. Der FTSE 100 in London zog um 1,11 Prozent auf 7377,88 Zähler an. Die Erholung blieb im...

