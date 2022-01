Letzte Woche sind 203'000 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Unter Berücksichtigung der Dunkelziffer von Faktor 3 bis 4 haben sich wohl 700'000 bis 950'000 Personen mit Omikron infiziert.Bern - In der Schweiz hat sich vergangene Woche gemäss der Covid-19-Taskforce des Bundes wohl jede zehnte Person mit dem Coronavirus angesteckt. Der deutliche Anstieg der Neuinfektionen habe sich aber verlangsamt. Vergangene Woche seien 203'000 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte Urs Karrer, Vizepräsident der Covid-19-Taskforce des Bundes, am Dienstag vor den Medien in Bern.

