Der EUR/USD könnte in den nächsten Wochen in den Bereich unter 1,1300 fallen, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Unsere Erwartung, dass sich der USD zwischen 1,1310 und 1,1360 bewegen würde, hat sich als falsch erwiesen, da der EUR auf 1,1289 fiel, bevor er sich wieder erholte. Trotz der Erholung ist der Grundton ...

