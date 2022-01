In den meisten Ländern sind Männer glücklicher als Frauen. So auch hierzulande, obwohl Herr und Frau Schweizer im Ländervergleich am glücklichsten sind.Winterthur - Schweizerinnen und Schweizer sind am glücklichsten, zeigt eine länderübergreifende Studie der AXA. Trotzdem litt auch hierzulande fast jede dritte Person schon einmal an mentalen Problemen. Darüber hinaus zeigt die Studie: Frauen sind tendenziell weniger glücklich als Männer. Eine im Herbst 2021 durchgeführte Studie der AXA Gruppe zeigt: 27 Prozent der Befragten aus den verschiedenen...

