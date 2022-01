Am 26. Dezember bei einem Aktienkurs von 98,40 Euro hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service folgende Einschätzung zu Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 mitgeteilt: "Jefferies & Company nennt ein Kursziel von 180,00 Euro, Bernstein Research liegt bei 175,00 Euro und Barclays Capital liegt mit 160,00 Euro nicht weit dahinter. In gewisser Weise erinnern die Delivery Hero-Kursziele an Wirecard. Das ist sehr weit hergeholt, sollte aber dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...