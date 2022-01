Der Spinnereimaschinenhersteller vermochte im Gesamtjahr 2021 mit 2,23 Mrd Franken ein gut drei Mal so hohes Bestellungsvolumen an Land zu ziehen wie im Vorjahr.Winterthur - Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter hat in den letzten Monaten von einer rasanten Markterholung profitiert. Die Spinnereien sind gut ausgelastet und investieren wieder kräftig, nachdem sie dies im Jahr davor praktisch nicht mehr getan hatten. So vermochte das Unternehmen im Gesamtjahr 2021 ein gut drei Mal so hohes Bestellungsvolumen an Land zu ziehen wie im Vorjahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...