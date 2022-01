Der "Scottish Green Battery Complex" soll aus zwei 400-Megawatt-Anlagen in Hunterston und Kincardine bestehen und im April 2024 in Betrieb genommen werden. Dem kanadischen Unternehmen zufolge liegt die Planungszustimmung der zuständigen schottischen Behörde bereits vor.Amp Energy will nach eigenen Angaben die beiden größten netzgebundenen Batteriespeicher in Europa bauen. Wie das weltweit tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada am Dienstagabend mitteilte, sollen in Zentralschottland an den Standorten Hunterston und Kincardine jeweils ein 400-Megawatt-Batteriespeicher mit 800 Megawattstunden ...

