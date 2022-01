USD/CNH könnte in den nächsten Wochen noch etwas an Boden verlieren und die Marke von 6,3180 erneut testen, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir hatten erwartet, dass der USD gestern 'zwischen 6,3240 und 6,3430' gehandelt werden würde. In der Folge bewegte sich der USD in einer engeren Spanne als erwartet ...

