New York - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.168,09 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,38 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.345 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.540 Punkten quasi unverändert. Marktbeobachtern zufolge zeigten sich die Anleger nicht überzeugt vom neuesten Fed-Entscheid. Es waren konkretere Ansagen zur Erhöhung des Leitzins erwartet worden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend schwächer.



Ein Euro kostete 1,1242 US-Dollar (-0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8895 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 1.817 US-Dollar gezahlt (-1,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 51,96 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 89,34 US-Dollar, das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

