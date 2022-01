Tokio - Nach dem am Mittwoch veröffentlichten Zins-Entscheid der US-Notenbank Fed haben die asiatischen Börsen am Donnerstag deutliche Kursverluste verzeichnet. Der Nikkei-Index war gegen 6:30 Uhr deutscher Zeit 3,6 Prozent im Minus, der Hang Seng war 2,5 Prozent schwächer.



Der DAX wurde beim Broker IG am frühen Donnerstagmorgen mit einem Abschlag von 2,2 Prozent zum Xetra-Schluss bei etwa 15.115 Punkten taxiert. Auch der Ölpreis sank: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr deutscher Zeit 89,14 US-Dollar, das waren 82 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1221 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8912 Euro zu haben.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de