Auch zum Franken zieht der US-Dollar merklich an - er befindet sich seit der Zinsentscheidung der Fed vom Mittwochabend auf breiter Front im Aufwind.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1214 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor etwa zwei Monaten. Aktuell notiert er bei 1,1221 wieder etwas darüber. Auch zum Franken zieht der US-Dollar merklich an - er befindet sich seit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom...

