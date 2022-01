Haushalte sollen bei Zolar künftig Photovoltaik-Anlage, Wallbox und Elektroauto aus einer Hand mieten können. Wer sein Fahrzeug mit Solarstrom vom eigenen Dach lädt, verringert seine CO2-Emissionen um 1,11 Tonnen, hat Zolar ausgerechnet.Toyota und Zolar wollen gemeinsam Angebote entwickeln, die es Haushalten einfacher macht, Elektromobilität und Photovoltaik zu verbinden. So soll es in Zukunft möglich sein, bei Zolar Photovoltaik-Anlage, Wallbox und E-Auto für daheim aus einer Hand zu mieten. Zudem will das Berliner Unternehmen in diesem Jahr seine neue App Zolar Compass auf den Markt bringen. ...

