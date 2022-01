Die Partner wollen die Feststoffbatterien in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in ausgewählte Mercedes-Modelle integrieren. Mercedes-Benz beteiligt sich mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag von Prologium.Mercedes-Benz und Prologium haben sich zum Ziel gesetzt, ihre gemeinsam entwickelten Feststoff-Batterien in den kommenden Jahren in Testfahrzeugen des Autoherstellers einzusetzen. In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts sollen die Batterien dann in ausgewählte Mercedes-Modelle eingebaut werden. Mit der Kapitalbeteiligung an Prologium will Mercedes-Benz seinen Partner dabei unterstützen, ...

