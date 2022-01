Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lag in der Woche zum 25. Januar bei 260.000 und entsprach damit den Erwartungen. - Der Dollar erholte sich, obwohl dies eher auf die starken BIP-Zahlen zurückzuführen war. - In der Woche, die am 22. Januar endete, wurden in den USA 260.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...