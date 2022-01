Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der DAX nach zwischenzeitlichen Kursverlusten zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.524,27 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge haben die Anleger den jüngsten Entscheid der US-Notenbank mittlerweile gut verkraftet und sehen der Zukunft gelassener entgegen. Am stärksten zulegen konnten die Werte von RWE, die über vier Prozent im Plus standen, direkt vor den Papieren von der Deutschen Bank und der Deutschen Telekom. Am Ende der Kursliste rangierten die Aktien von SAP mit über fünf Prozent im Minus, direkt hinter denen von Delivery Hero und Zalando. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer.



Ein Euro kostete 1,1151 US-Dollar (-0,8 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8968 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.795 US-Dollar gezahlt (-1,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 51,75 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 90,01 US-Dollar, das waren 5 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

