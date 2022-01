Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Dabei blicken die Marktteilnehmer im Nachgang zu Fed-Sitzung auf eine veritable Achterbahnfahrt zurück.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Dabei blicken die Marktteilnehmer im Nachgang zu Fed-Sitzung auf eine veritable Achterbahnfahrt zurück. Denn gestartet hatten die Dividendenpapiere tief im Minus. Aus des Aussagen des Chefs der US-Notenbank schloss man im Handel, dass nun in diesem Jahr fünf statt nur vier Zinsschritte in den USA fällig seien.

