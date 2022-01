Aktuell kostet das Pfund Uran 46 US-Dollar, eine steile und von vielen vorausgesagte Entwicklung Gold ist an die Geldpolitik und den US-Dollar gebunden, Uran steht hauptsächlich in Beziehung zu Energie. So sieht Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer bei US Global Investors, eine Verbindung zwischen Uran sowie Öl und Gas. Gegenüber den Diskussionen bezüglich grüner und sauberer Energie zeigt er sich misstrauisch, besonders wenn es um Länder geht, die sehr viel fossile Brennstoffe verbrauchen. ...

