Givaudan hat auch zweiten Jahr der Pandemie überzeugt. Organisch wuchs der Aromen- und Duftstoffhersteller gar so stark wie seit 2010 nicht mehr.Vernier - Givaudan hat auch zweiten Jahr der Pandemie überzeugt. Organisch wuchs der Aromen- und Duftstoffhersteller gar so stark wie seit 2010 nicht mehr. Deutlich höheren Input-Kosten will das Unternehmen aus Genf nun mit Preiserhöhungen begegnen. Trotz Pandemie und Lieferengpässen in einigen Bereichen sei es gelungen, die Geschäftsdynamik hoch zu halten, teilte Givaudan am Freitag mit.

