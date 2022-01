Die Superkonsendatoren des Unternehmens sind sowohl in der Automobilindustrie als auch für Netz- und Industrieanwendungen sehr gefragt. Mit dem frischen Kapital soll die Fabrik weiter ausgebaut und die Technologieentwicklung vorangetrieben werden.Skeleton Technologies hat in einer D3-Finanzierungsrunde weitere 37,6 Millionen Euro an Kapitalinvestitionen erhalten. Es hätten sich unter anderen Taavet Hinrikus von Taavet+Sten, Nidoco AB, EIT Innoenergy und Bengt Wahlqvist, Mitbegründer des Batterieladespezialisten CTEK an dem aus Estland stammenden Unternehmen beteiligt. Nach der überzeichneten Finanzierungsrunde ...

