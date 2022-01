FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 450 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3200 (3350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 3900 (4170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3300 (3420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 610 (625) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1719 (1751) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 265 (285) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1840 (1815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1675 (1600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1210 (1185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 665 (635) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 2545 (2260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 160 (140) PENCE - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2605 (2540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES S4 CAPITAL TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 730 (800) PENCE - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1475 (1225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1500 (2200) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3930 (3780) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3500 (3560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2060 (2160) PENCE - HSBC CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1190 (1240) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 40 (90) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1740 (2000) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1165 (1410) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1920 (1720) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3430 (3000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 4800 (4420) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PREMIER FOODS TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 120 (95) PENCE - HSBC RAISES TUI PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES TUI PRICE TARGET TO 3.10 (2.70) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 105 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1376 (1379) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2170 (2330) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES ALLIANCE PHARMA PRICE TARGET TO 121 (106) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 1080 (1060) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3200 (3100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 650 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1150 (1450) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

