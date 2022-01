Welche Kryptowährungen sind in den letzten 12 Monaten interessant geworden?Bern - Welche Kryptowährungen sind in den letzten 12 Monaten interessant geworden? Im heutigen Experteninterview erklärt Yves Longchamp, Leiter Research SEBA Bank AG warum die Payment Token im Vergleich zu den Plattform Token an Marktanteilen verloren haben. Welche Rolle dabei Ethereum spielt und worin die Stärken von Ethereum bestehen erläutert Yves Longchamp weiter im Interview mit David Kunz...

Den vollständigen Artikel lesen ...