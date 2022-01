Die Kürzung der Einspeisevergütung gilt nur für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Die Tarife, die die GSE im Rahmen des Conto Energia an die Betreiber von Photovoltaik-Anlagen zahlt, werden in Abhängigkeit vom zonalen Energiepreis reduziert, wobei die Kürzung der Anreize proportional zum Anstieg der Energiepreise erfolgt.von pv magazine International Die italienische Regierung hat am Freitag ein neues Maßnahmenpaket vorgestellt, das Verbrauchern und Unternehmen helfen soll, ihre Energiekosten zu senken. Dazu gehört auch eine rückwirkende Kürzung der Einspeisetarife, die ...

