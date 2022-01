Ît is what it is, die Lage ist ernst. Vorbei sind die lockeren Zeiten, in denen die Zinsen unter Null und die Aktienkurse über den Wolken schwebten. Die Zinswende ist da, und mit ihr scheinbar das Ende der Partystimmung an den Märkten. Nun kommt das Ganze, wenn wir ehrlich zueinander und uns selbst sind, nicht wirklich überraschend. Dreistellige Kursgewinne (konkret: 148% im Nasdaq 100) binnen 20 Monaten (konkret: seit dem Corona-Crash im März 2020) wurden von den Anlegern zwar gefeiert, aber - dass diese Rallye ewig korrekturfrei weitergehen würde, davon haben wohl nur die größten Optimisten und Superbullen geträumt. Stattdessen hatten die Bullen zuletzt Sendepause. Denn die Märkte sind in dieser Handelswoche zum ersten Mal seit langem so richtig in die Knie gegangen: ...

