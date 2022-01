Das persönliche Einkommen in den USA ist im Dezember um 0,3% im Monatsdurchschnitt gestiegen und lag damit unter den Erwartungen eines Anstiegs von 0,5% im Monatsdurchschnitt. Dies geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Bureau of Economic Analysis und des Handelsministeriums hervor. Dies bedeutete eine leichte Verlangsamung gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...