Die Verteidiger von Pierin Vincenz und Beat Stocker haben am Freitag die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Das Beweisfundament halten sie für brüchig.Zürich - Pure Spekulationen und voreingenommener Überführungseifer: Die Verteidiger von Pierin Vincenz und Beat Stocker haben am Freitag die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Das Beweisfundament halten sie für brüchig. Die Meinung von Vincenz sei in den Entscheidgremien der Raiffeisen-Gruppe und der Kreditkartenfirma Aduno natürlich wichtig gewesen, hielt dessen Verteidiger fest.

