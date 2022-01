Am 21. November konnten wir den Volltreffer mit Tesla ISIN: US88160R1014 mit einem Gewinn von 1.937 Prozent melden. Dieser Gewinn hatte den Ursprung in unserer Trading-Idee aus dem Express-Service vom 23. Juni als wir getitelt hatten: "Tesla: Man könnte mal wieder einen Trade versuchen!" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir mitgeteilt: "Tesla hat Nachholpotenzial gegenüber anderen Elektroauto-Aktien wie z. B. Geely, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...