Der Silberpreis ISIN: XC0009653103 hat sich von einem Hoch bei 24,696 USD schon wieder relativ weit entfernt und ist fast am charttechnischen Widerstand bei 22,00 USD angekommen. Die gleitenden Durchschnittslinien für 38- 100- und 200 Tage gaben keinen Halt und jetzt wird es spannend, ob die Unterstützung für eine Trendwende sorgt. Bei einem Abpraller von der Unterstützung bietet sich ein Einstieg bei First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 an. ...

