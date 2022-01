Das Biotech-Untenehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) musste, wie bereits mehrfach hier berichtet, in den vergangenen 2 Monaten heftige Kursverluste erleiden. Im Tief ging es dabei bis auf 120 Euro nach unten. In den letzten Handelstagen zeichneten sich aber erste Stabilisierungstendenzen ab! Diese könnten sich heute bestätigen, wenn der Sprung über die schwarze Abwärtstrendgerade auf Schlußkursbasis gelingen sollte (siehe Chart unten). Am Montagvormittag ...

