Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 268 (256)P - BERENBERG CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2550 (2800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 410 (550) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SABRE INSURANCE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 231 (202) PENCE - BERENBERG RAISES TESCO PRICE TARGET TO 327 (308) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1800 (1860) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK INITIATES SSP GROUP WITH 'BUY' - TARGET 333 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS SSP GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 333 PENCE - GOLDMAN RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 2100 (2150)PENCE - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 700 (620) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 815 (715) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BERKELEY GROUP TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 4400 (4210) PENCE - JEFFERIES CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3300 PENCE - JEFFERIES RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1180 (1120) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY REINITIATES IAG WITH 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES BP TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 410 (350) PENCE - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 450 (490) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3260 (3000) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 62 (68) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 440 (428) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1265 (1225) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 752 (731) PENCE - 'BUY' - WDH/JEFFERIES CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1370 (1610) PENCE - 'HOLD'



