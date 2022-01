Philipp Müller, Maria Prieto (Schroders): Chancen in Private Equity

19.01.2022 - Selbst während der globalen Pandemie zog Private Equity Kapitalzuflüsse an. Die Wertentwicklung im Jahr 2020 war stark, und auch 2021 macht einen vielversprechenden Eindruck. Warum ist Private Equity so robust, wenn doch Anleger vor so vielen Herausforderungen stehen?

Nun, Private Equity kann beispielsweise auf eine erstaunliche Erfolgsbilanz zurückblicken. Auf lange Sicht übertrifft Private Equity fast alles. Private Equity entwickelt sich besser als andere alternative Anlagen, öffentliche Aktien und Anleihen, und das über fast jeden Zeitraum von einem bis zwanzig Jahren.

Es gibt zwei Hauptgründe für diese Widerstandsfähigkeit.

Erstens ist die Eigentümerschaft bei Vermögenswerten in Private Equity sehr aktiv. Agile Managementteams können das Wachstum vorantreiben, und der Grad an Flexibilität und Veränderungen bedeutet, dass sich Private-Equity-Unternehmen sehr schnell anpassen können.

Zweitens trug der Sektorschwerpunkt zur Widerstandsfähigkeit während der Pandemie bei. Private Equity konzentriert sich stärker auf Branchen, die sich gut entwickelt haben, als Lockdowns viele andere in Aufruhr versetzten - insbesondere Gesundheitswesen und Technologie. Im Allgemeinen konzentriert sich Private Equity auf weniger zyklische Branchen und setzt auf innovative, disruptive Modelle, die die Abhängigkeit von der Wirtschaftskraft weiter reduzieren.

Covid-19 hat den Wandel in vielen Segmenten beschleunigt und bestimmte Unternehmen und Branchen allein im vergangenen Jahr um zehn Jahre vorwärts oder rückwärts bewegt. Dies dürfte auch 2022 so sein.

Insbesondere Small- und Mid-Cap-Unternehmen bieten unserer Ansicht nach große Chancen für das nächste Jahr. Da Private Equity reift und sich weiterentwickelt, können sich Anleger nun auf zunehmend spezialisierte Manager konzentrieren. Dadurch haben Anleger die Möglichkeit, Nachhaltigkeitsziele sowie eine Wertschöpfung durch Geschäftstransformation und operative Transformation zu erreichen. Außerdem ist die Preisdynamik attraktiver. Unternehmer dieser Größenordnung wollen ihre Märkte wachsen lassen, nicht nur ihre Renditen.

Wir möchten zwei weitere Bereiche hervorheben, die aus unserer Sicht viele Chancen bieten. Neben Small- und Mid-Caps sind auch Schwellenländer vielversprechend. Jeder, der in Wachstumsmärkte reist (oder dies zumindest früher getan hat), spürt den unglaublichen Unternehmergeist dort.

Viele dieser Märkte reifen mit einer immer größeren Geschwindigkeit aus. Demografische und BIP-Wachstumstrends begünstigen die Schwellenländer. Da viele Entwicklungsländer die Pandemie hinter sich haben, sehen wir Möglichkeiten, Finanzierungs- und Kapazitätslücken zu schließen. Viele Unternehmen benötigen Wachstumskapital und die Einstiegskennzahlen und Bewertungen sind im aktuellen Umfeld sehr attraktiv.

Der "GP-geführte" Markt ist ein weiterer interessanter Bereich, der in den letzten Jahren im Private-Equity-Bereich entstanden ist. GP-geführte Transaktionen ermöglichen es unbeschränkt haftenden Teilhabern (General Partners, GPs), die Kontrolle über erstklassige Unternehmen über die anfängliche Fälligkeit des Fonds hinaus zu behalten. Die Pandemie hat GPs zu aktiven Investoren gemacht. Da GPs versuchten, gute Unternehmen durch einen beispiellosen - aber letztlich vorübergehenden - Nachfrageschock zu unterstützen, ist die Zahl dieser Transaktionen explodiert.

Das wichtigste Thema, über das die meisten Anleger sowohl auf den privaten als auch auf den öffentlichen Märkten einige Zeit nachgedacht haben, sind die Bewertungen. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über das Tapering und der möglichen Auswirkungen auf die Liquidität an den öffentlichen Märkten nehmen die Bewertungssorgen zu.

Die Wahrheit ist, dass Schnäppchen - wenn es sie heute auf dem Markt überhaupt gibt - dünn gesät sind. Qualität ist uns sehr wichtig. Die Pandemie hat uns daran erinnert, dass man nicht alles wissen kann. Gute Modelle können unglaublich wertvoll sein, aber die Welt besteht aus Menschen, nicht Modellen. Daher muss man mit einem sehr starken Management zusammenarbeiten, das sich im Laufe der Zeit ändern und weiterentwickeln kann.

Es ist wichtig, über die nötigen Ressourcen und Fachkenntnisse zu verfügen, um auf Wertpotenzial zugreifen zu können. Wir haben beispielsweise den zusätzlichen Vorteil der Erfahrung und Perspektive unserer Aktienexperten für Schwellenländer. Schwellenländer oder Wachstumsmärkte gelten seit jeher als riskanter als Industrienationen. In den vergangenen 20 Jahren haben wir uns darauf konzentriert, bestimmte Risiken zu mindern und zu steuern und sicherzustellen, dass Risiko- und Renditepotenzial im Einklang stehen.

Wir glauben, dass erfolgreiche Investitionen in Wachstumsmärkten von lokalem Know-how abhängig sind. Daher ist der Großteil unseres Investmentteams, das in Schwellenländer investiert, auch genau dort ansässig. Wir verfügen über ein überaus robustes Risikomanagement und einen strukturierten Anlageprozess, der uns hilft, dieses Risiko zu steuern. Unsere Leistung während der Pandemie zeigt, dass unser Ansatz solide ist.

Es versteht sich von selbst, dass sich der Markt in Richtung nachhaltigerer Investitionen und Investitionen mit positiver Wirkung entwickelt hat. Kapital ist unerlässlich, um globale Herausforderungen wie Klimawandel und Ungleichheit zu bewältigen. Private Equity eignet sich aufgrund der größeren Nähe zu Vermögenswerten und der geringeren Informationsbarrieren besonders gut für Impact Investing.

Der Fokus liegt nun auf einer einheitlichen, transparenten und wiederholbaren Messung. Trotz der zunehmenden Beliebtheit des ESG-Ansatzes wird Nachhaltigkeit immer noch mit einer gewissen Skepsis betrachtet, was die Finanzrenditen betrifft. Die negativen Auswirkungen schwächerer ESG-Praktiken häufen sich jedoch mit der Zeit. Eine einheitliche Messung könnte Probleme verhindern. Wir beobachten, dass immer mehr Manager mit mehr thematischen Angeboten auf den Markt kommen und die Datenerhebung zu Wirkung und Nachhaltigkeit voranbringen.

Die Frage könnte sich bald umdrehen: Wie lassen sich überhaupt Renditen erzielen, wenn man die Auswirkungen außer Acht lässt?

Wir können zeigen, dass Anleger in den vergangenen 20 Jahren marktübliche Renditen gesichert und gleichzeitig wichtige Anliegen wie die Linderung der Armut oder die Anpassung an den Klimawandel und dessen Eindämmung vorangetrieben haben. In Schwellenländern gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ein bestimmtes Wirkungsergebnis zu wählen, sodass wir selektiv vorgehen und die richtigen Ziele sowohl aus Wirkungs- als auch aus Renditeperspektive auswählen können.

Die Demokratisierung von Private Equity

Die Demokratisierung ist eine faszinierende Entwicklung und wahrscheinlich prägend für das, was wir "Private Assets 4.0" nennen - die nächste Phase der Private-Asset-Märkte.

Die meisten Private-Equity-Investoren waren in der Vergangenheit Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Banken usw. Die Strukturen waren in der Regel zehnjährige Kommanditgesellschaften. Diese dominieren die Landschaft immer noch vollständig, weil sie nachweislich funktionieren und die meisten Investoren sie mögen.

In jüngerer Zeit haben wir jedoch mehr flüssige und halbflüssige Strukturen gesehen, die größtenteils in eines von zwei Lagern fallen.

Die erste sind Vehikel mit monatlichen oder vierteljährlichen Zeichnungen und Rücknahmen.

Die zweite sind börsennotierte Vehikel wie Investmentfonds, bei denen die Entscheidungen der Anleger, ihre Bestände zu kaufen oder zu verkaufen, den Trust nicht zum Verkauf von Portfolioinvestitionen veranlassen.

Beide Strukturen machen es für Privatanleger, für die traditionellere GP/LP-Strukturen den Zugang verhindert hätten, einfacher, in Private Equity zu investieren.

