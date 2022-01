Die Branchenplattform "Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft" fordert, Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft weiterhin steuerlich zu begünstigen. Mit diesem Ziel wandte sich die Gruppe mit einem Schreiben an den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die bisherige Steuerbegünstigung ist zum 31.12.2021 ausgelaufen. Am 27. Januar 2022 veröffentlichte die EU-Kommission die neue Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL). Diese ermöglichen nach den Randnummern 80 ...

