Das Projekt ist die vierte schwimmende Photovoltaik-Anlage, die eine Tochterfirma des deutschen EPC-Unternehmens in Israel realisiert. Die Inbetriebnahme soll noch in diesem Jahr erfolgen.Anfang 2021 ist Belectric in den Floating-Photovoltaik-Markt eingestiegen. Im Mai meldete das EPC-Unternehmen den Baubeginn für eine schwimmende Photovoltaik-Anlage mit 19,3 Megawatt Leistung in Israel. Und noch während die Arbeiten an diesem von EDF beauftragten Projekt laufen, beginnt die israelische Tochterfirma mit der Errichtung einer weiteren schwimmenden PV-Anlage: Im Auftrag von S'Energy und dem Wasserversorger ...

