Lidl GB gab am 19. Januar seine 900. Ladeneröffnung in Großbritannien bekannt. Der Laden liegt an der Edge Lane, in der Nähe des Stadtzentrums von Liverpool und hat 40 neue Jobs für die Region geschaffen. Er kommt zu fünf weiteren Ladeneröffnungen im Januar hinzu, die zusammen fast 250 neue Jobs schaffen. Weitere Ladeneröffnungen sind unter anderem in London...

