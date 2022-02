Der Zitronensektor in Europa fasst so viel CO2 pro Jahr, wie 140.000 Autos erzeugen, die 20.000 km fahren. Wie Valencia Fruits berichtet, hat die EU einen Zitronenbaumwald bestehend aus mehr als 13 Millionen Exemplaren, wo alleine in Spanien jeder Baum im Durchschnitt 26,2 kg CO2 pro Jahr aufnimmt. Bildquelle: Shutterstock.com Und es ist so, dass dieser Zitrusbaum ein hervorragender Binder von...

