Der Schweizer Zugbauer liefert gemäss "St. Galler Tagblatt" 18 Züge des Typs Flirt im Wert von 117 Millionen Franken an die serbische Bahngesellschaft Srbija Voz.Bussnang - Der Schweizer Zugbauer Stadler Rail hat in Serbien einen grossen Auftrag erhalten. Wie das «St. Galler Tagblatt» am Dienstag berichtet, geht es dabei um die Lieferung von 18 Zügen im Wert von 117 Millionen Franken. Bestellerin der 18 vierteiligen elektrischen Stadler Triebzüge des Typs Flirt sei die staatliche serbische Bahngesellschaft Srbija Voz. Dabei habe sich Stadler gegen die...

