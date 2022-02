Der Photovoltaik-Hersteller Trina solar hat die ersten seiner Ultra-Hochleistungsmodule der Serie Vertex 670W an den Kunden Schoenergie in Deutschland geliefert. Die Serienfertigung des neuesten und stärksten 210mm-Moduls von Trina sei bereits in vollem Gange, erklärt das Unternehmen. Das Vertex 670W Modul soll die Kosten für die Stromerzeugung in Photovoltaik-Großprojekten senken. Es verfügt über alle charakteristischen Technologien der Vertex-Serien. Dazu gehören die 210-mm-Multi-Busbar-Verbindungstechnologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...